Уфа, , 10:57 — REGNUM Уголовное дело после пожара в жилом, в котором погибли четыре человека, включая двоих детей, возбуждено в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности.

Следствие установило, что ночью 8 декабря текущего года в Бижбулякском районе в частном жилом доме с. Малый Менеуз произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела мужчины и женщины 27-х лет, а также их 4-летнего сына и 6-летней дочери.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Расследование дела продолжается.

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