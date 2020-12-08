Астрахань, , 10:11 — REGNUM Количество пострадавших из-за от отравления хлором в бассейне одного из спортивных комплексов в Астрахани выросло до 32. Об этом 8 декабря сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Астраханской области.

«В настоящий момент в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне», — говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что 20 их них — дети.

Также указывается, что пятеро детей из-за положительной динамики переведены из отделения интенсивной терапии и реанимации в обычные палаты.

«Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что в Астрахани в больницах остаются 29 пострадавших от отравления хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо».