Брисбен, Австралия, , 10:04 — REGNUM В результате удара молнии пострадали ученики и учителя из начальной школы города Гладстон, который располагается на расстоянии 500 км в северном направлении от Брисбена. Об этом 8 декабря сообщает служба скорой помощи австралийского штата Квинсленд.

«15 пациентов были доставлены в больницу Гладстона после удара молнии в районе школы Clinton State School», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время состояние всех поступивших в медучреждение пациентов является стабильным.

При этом, по информации портал 9News, 13 учеников и двое учителей проводили урок в бассейне, и около последнего произошел удар молнии, в результате чего они получили незначительные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что в результате удара молнии, который попал в Швейцарии в футбольное поле во время происходившего на нём матча, пострадали 14 подростков.