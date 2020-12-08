Москва, , 09:55 — REGNUM Смерть 27-летней девушки во время стрима Станислава Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, произошла из-за кровоизлияния в мозг. Об этом сообщил его адвокат Евгений Кулагин.

По его словам, у погибшей также зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мягкие ткани головы, двусторонняя субдуральная гематома.

«Могу действительно это подтвердить — есть справки, которые имеются в материалах дела. Ещё пока не было полной судебно-медицинской экспертизы, есть только предварительная причина смерти», — сказал он «Лайфу».

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Вместе с этим, добавил адвокат, эти травмы никак не связаны с избиениями девушки, в которых обвиняют стримера, или длительным нахождением на холоде. Повреждения могли быть получены ею на фоне употребления алкоголя или наркотиков, сказал Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30-летний блогер Станислав Решетников был арестован на два месяца по решению Раменского городского суда Московской области. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Инцидент, из-за которого мужчина оказался под уголовным преследованием, произошёл утром 2 декабря. Стас Решетников вёл стрим на YouTube. Во время прямого эфира его подруга по имени Валентина лежала без сознания на полу, после чего он перенёс её на диван, однако к тому моменту девушка скончалась.

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