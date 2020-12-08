с. Ербогачён, , 09:49 — REGNUM В Иркутской области начата доследственная проверка по факту массового отравления воспитанников и персонала детского сада в селе Ербогачён Катангского района.

Как сообщает сегодня, 8 декабря, пресс-служба регионального СУ СУ РФ, острая кишечная инфекция подтверждена у 23 человек, в числе которых 19 детей. Поскольку большинству пострадавших поставлен диагноз сальмонеллез, не исключено, что причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовления блюд.

Специалисты Роспотребнадзора провели обследование детсада, в том числе пищеблока, взяли пробы воды, пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды.