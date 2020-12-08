Хараре, , 09:47 — REGNUM В Зимбабве временно приостановили спасательные операции в районе обрушения шахты из соображений безопасности. Об этом сообщает BBC Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в ловушке под землей могут находится девять неформальных шахтеров.

Обрушение шахты произошло почти две недели назад после камнепада в заброшенном шахтном стволе на северо-востоке столицы страны, Хараре.

Останки одного шахтера были извлечены в прошлый понедельник, 30 ноября, а через несколько дней после волонтёр из спасательного отряда скончался из-за камнепада. С момента обрушения шахтного столба произошло еще больше обвалов.

Главный инженер министерства шахт Зимбабве Майкл Мунодавафа рассказал ВВС, что сейчас слишком опасно заходить внутрь шахты, и спасательная операция не может продолжаться.

«Спасение было осложнено объемом подземных вод, а их осушение усилило небезопасность внутри шахты», — сказал мистер Мунодавафа.

Семьи шахтеров-нелегалов продолжают жить на месте инцидента в палаточном лагере. Они отказываются уходить до тех пор, пока их родственники не будут найдены. Многие из них потеряли надежду найти их живыми.

Кустарная добыча полезных ископаемых в значительной степени небезопасна, часто осуществляется отчаявшейся молодежью для быстрого заработка в нестабильных экономических условиях, отмечают журналисты.

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