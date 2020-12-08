Петропавловск-Камчатский, , 09:41 — REGNUM Жительницу Петропавловска-Камчатского обвиняют в истязании своей несовершеннолетней дочери. В семье воспитывалось шесть детей. Шестнадцатилетнюю девочку женщина избивала и привязывала к кровати, оставляя на длительное время без еды и воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Родители нигде не работали и злоупотребляли алкоголем. Женщина наносила удары своей дочери, воспитывая её таким образом. Дети изъяты из семьи и помещены в центр социального обслуживания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители Приморья проводят проверку по факту избиения школьницы одноклассницей. Конфликт произошёл в посёлке Заводском 7 декабря.