Банда-Ачех, Индонезия, 8 декабря 2020, 09:40 — REGNUM Обильные дожди, обрушившиеся на индонезийскую провинцию Ачех, привели к наводнениям в шести районах, в результате чего погибли пять человек, сообщает CNN Indonesia.
По информации агентства по борьбе со стихийными бедствиями провинции Ачех, около 290 деревень в шести районах затоплены. В общей сложности пострадали 75 393 человека.
Известно, что наиболее серьезная ситуация на востоке и севере провинции Ачех. Уровень воды местами достигает двух метров. На севере провинции объявили чрезвычайное положение.
Как сообщало ИА REGNUM, в региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Джакарте отметили, что 82 района могут пострадать в результате наводнения.
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