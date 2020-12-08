Банда-Ачех, Индонезия, , 09:40 — REGNUM Обильные дожди, обрушившиеся на индонезийскую провинцию Ачех, привели к наводнениям в шести районах, в результате чего погибли пять человек, сообщает CNN Indonesia.

По информации агентства по борьбе со стихийными бедствиями провинции Ачех, около 290 деревень в шести районах затоплены. В общей сложности пострадали 75 393 человека.

Известно, что наиболее серьезная ситуация на востоке и севере провинции Ачех. Уровень воды местами достигает двух метров. На севере провинции объявили чрезвычайное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Джакарте отметили, что 82 района могут пострадать в результате наводнения.

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