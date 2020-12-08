Горно-Алтайск, , 09:34 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над 53-летней воспитательницей детского сада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, её обвиняли причинении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

По версии следствия, 19 мая 2020 года обвиняемая, будучи воспитателем детского сада в Горно-Алтайске, не закрыла дверь в спальную комнату на втором этаже. Окно в комнате также было открыто для проветривания.

«Воспитатель… оставила без присмотра малолетнего воспитанника, вследствие чего 3-летний ребенок зашел в указанную спальную комнату, встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из оконного проема второго этажа на асфальтированную дорожку», — отметили в ведомстве.

Мальчик получил множество опасных для жизни переломов и закрытую черепно-мозговую травму. В результате суд признал женщину виновной и приговорил к 6 месяцам лишения свободы условно.

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