Большой Камень, Приморский край, , 09:24 — REGNUM В Большом Камне в Приморье иномарка попала под поезд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.

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Столкновение автомобиля Toyota Corolla с поездом № 833 произошло на улице Пригородная. За рулём авто был 40-летний мужчина со стажем вождения более десяти лет.

«Водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом. По счастливой случайности никто не пострадал», — пояснили в ГИБДД.

В соцсетях пишут, что локомотив буквально отрезал капот иномарке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бугуруслане Оренбургской области утром 25 ноября под поезд попали двое малолетних братьев. Один погиб, второй госпитализирован.