Кызыл, , 09:13 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал не стесняться изымать детей у пьющих родителей. Так он отреагировал глава на трагический случай в Кызыле, где семимесячную девочку забыли на улице, в результате чего она погибла от холода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главной причиной случившегося, по его мнению, стало пьянство родителей, прежде всего, матери.

«Не надо стесняться изымать детей у пьющих родителей, пьянство не дает детям защиты. Это серьезный вызов для нас и общества», — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В связи с этим он призвал вновь назначенного министра труда и социальной политики Сайдаша Монгуша разобраться во всех причинно-следственных связях трагедии. Новому руководителю также поручено устранить расхлябанность в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, тело младенца было обнаружено утром 6 декабря на территории левобережных дач. Предварительно установлено, что её родители всю ночь распивали спиртные напитки со знакомой и не помнят, как всё произошло. Возбуждено уголовное дело за «убийство малолетнего».

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