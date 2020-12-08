Златоуст, Челябинская область, , 09:05 — REGNUM В Златоусте Челябинской области военнослужащий напал на сотрудника ГИБДД. Об этом пишут СМИ.

Информация появилась в паблике «ЧП Златоуст». На видеозаписи видно, как к стражам порядка, остановившим водителя, пристала группа лиц. Один из них в форме подполковника ударил сотрудника.

По данным изданий, напавший действительно является военнослужащим. Правда, воинское звание у него другое — сержант. В полиции пока не прокомментировали инцидент.