Артём, Приморский край, , 09:06 — REGNUM Правоохранители Приморья проводят проверку по факту избиения школьницы одноклассницей. Конфликт произошёл в посёлке Заводском 7 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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В социальных сетях с утра 8 декабря началось обсуждение происшествия, были предположения о фейковой новости.

На видео группа школьников смотрела и активно поддерживала процесс избиения девочки. Слышна грубая нецензурная речь и просьба о помощи.

По предварительным данным установлено, что между двумя 13-летними школьницами произошёл конфликт, в ходе которого одна из них стала наносить множественные удары руками по голове и телу одноклассницы.

Личности участниц инцидента установлены. Всех, кто был свидетелем конфликта, следователи опрашивают.

В соцсетях подписчики пишут, что по словам директора школы, ссора учениц началась ещё на уроке, причина конфликта — оскорбление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске начались проверки по опубликованному в соцсетях видео, где уборщица ругается и дерётся со школьником.