Уфа, , 08:31 — REGNUM Тела трех человек обнаружили в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 8 декабря на пульт пожарным поступило сообщение о пожаре в с. Ишмурзино Баймакского района. По тревоге были подняты семь сотрудников МЧС на трех единицах техники, а также добровольцы Абдулкаримовского и Ишмурзинского сельских советов.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит жилой дом размерами 7×6 метров. В результате они оперативно ликвидировали возгорание.

Сообщается, что во время борьбы с огнем были обнаружены тела мужчин 1985 года рождения и 1989 года рождения, а также женщины 1964 года рождения.

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