Уфа, , 08:23 — REGNUM Дом, в котором проживали мать с четырьмя детьми, загорелся в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 7 декабря в Абзелиловском районе спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в д. Абзелилово. На момент пожара в доме находились женщина и ее четыре ребенка 2020, 2012, 2009 и 2014 годов рождения.

Сообщается, что женщина услышала сигнал двух пожарных извещателей. В связи с этим семья быстро покинула дом. К счастью, пострадавших и погибших нет. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП.

Отмечается, что благодаря пожарным извещателям в Башкирии уже спасено 476 человек, из них 195 детей.

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