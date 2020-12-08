Якутск, , 08:16 — REGNUM Принадлежащий авиационной компании «Полярные авиалинии» самолёт Ан-24, который вылетел из Якутска в Олекминск, из-за неисправностей в одном из двигателей вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе якутского аэропорта.

«Это был сегодняшний рейс Якутск — Олекминск. Вылет был в 06:45 (00:45 мск), неисправность была в одном из двигателей, и было принято решение вернуться в аэропорт. Вернулись в Якутск, посадка прошла штатно в 08:10 (02:20 мск)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что на борту самолета был 31 пассажир, включая одного ребенка, и что никто в результате этого не пострадал.

При этом, как отмечает пресс-служба «Полярных авиалиний», в ходе выполнения полета по указанному маршруту, через несколько минут после взлета, приборами было зафиксировано отклонение в работе одного из двигателей Ан-24.

«Командиром воздушного судна было принято решение осуществить возврат в аэропорт вылета. Рейс Якутск — Олекминск будет выполнен на резервном воздушном судне», — указывается в сообщении.

Кроме того, известно, что по данному факту будет проведена проверка территориального управления Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что самолёт, прибывший из Москвы, был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке