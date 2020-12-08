Кемерово, , 08:12 — REGNUM В Кемерове сегодня ночью, 8 декабря, в частном доме на улице Большевистской произошёл крупный пожар. По предварительным данным, взорвался котёл. Пострадали четыре человека, в том числе трёхлетняя девочка.

«Работали три бригады скорой медицинской помощи, — сообщили «Газете Кемерова» в Кузбасском центре медицины катастроф. — Девочка 2017 года рождения находится в тяжёлом состоянии, мужчина 1968 года рождения и женщина 1975 года рождения — также в тяжёлом состоянии, женщина 1998 года рождения — в состоянии средней степени тяжести».

В результате пожара сгорела и обрушилась обрешётка крыши дома, обгорели стены и пол.