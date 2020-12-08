Уфа, , 08:07 — REGNUM Четыре человека, в том числе два ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 8 декабря в Бижбулякском районе пожарные получили сообщение о том, что горит жилой двухквартирный дом в селе Малый Менеуз.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что происходит горение под крышей одной части дома. В результате они оперативно потушили пожар.

Сообщается, что при тушении пожара огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины 1993 года рождения, а также их детей 2013 года рождения и 2016 года рождения.

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