Богота, , 07:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Колумбии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 24 километрах к юго-юго-западу от населенного пункта Пизарро. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров. Информации о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря землетрясение произошло у берегов Соломоновых островов. Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы в 39 километрах от Буалы на глубине 82,67 километров. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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