Владивосток, , 07:20 — REGNUM В Приморье специалисты продолжают восстановительные работы на кабельных сетях после ледяной стихии. Полностью устранить все неполадки планируют до 25 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Из 600 базовых станций сотовых операторов, пострадавших во время циклона, восстановили 552. Также были уничтожены 60% линейно-кабельных сооружений связи во Владивостоке и Артёме.

В столице Приморья восстановлено почти 85% кабельных сетей, в Артеме — 90%.

На ликвидации неполадок во Владивостоке работают 123 ремонтные бригады — 456 человек.

Режим ЧС регионального характера с 20 ноября продолжает действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Приморья говорили о полном восстановлении связи за две недели. Работы ведутся круглосуточно.