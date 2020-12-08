Красноярск, , 06:42 — REGNUM В Красноярском крае бывший генеральный директор управляющей компании (УК) подозревается в присвоении более 100 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МВД.

В отношении 44-летней экс-главы УК возбуждено уголовное дело. Установлено, что между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией был заключен договор на поставку электроэнергии. С сентября 2016 года по сентябрь 2019 года в качестве оплаты была перечислена часть денег. Оставшимися деньгами, полученными от собственников жилых помещений более 2 тысяч многоквартирных домов, подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, в том числе в пользу третьих лиц. Сумма причинённого ущерба — свыше 100 млн рублей.

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге кассир автосалона подозревается в хищении 32 миллионов рублей.

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