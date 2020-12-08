Новосибирск, , 06:29 — REGNUM Новосибирским подросткам, которые избили женщину и забрали её автомобиль, предъявлено обвинение по ч.4 ст. 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершённое группой лиц по предварительному сговору, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, речь идёт о четверых жителях Первомайского района Новосибирска, трое из которых несовершеннолетние.

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«В настоящее время по ходатайству следствия все четверым фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Стоит отметить, что один из 15-летних обвиняемых ранее был судим и осуждён приговором суда 27 ноября 2020 года к условному сроку за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»)», — уточнили в СКР.

Напомним, ночью 4 декабря 2020 года 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина избили хозяйку автомобиля «Honda Fit» и забрали машину. Их задержали после того как они, не справившись с управлением, въехали в сугроб.