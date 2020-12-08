Назарово, Красноярский край, , 06:23 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения несовершеннолетних юношей возбуждено в городе Назарово (Красноярский край). Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Подозреваемые — двое 18-летних жителей Назарово и Назаровского района, а также 31-летний житель города Ачинска.

По версии следствия, вечером 23 октября 2020 года нетрезвые подозреваемые в Назарово договорились о встрече с двумя 17-летними приятелями. При этом злоумышленники заявили, что хотят получить информацию об общем знакомом, якобы распространявшем наркотики.

Увидевшись с подростками, подозреваемые стали надуманно обвинять и их в распространении наркотиков. Между молодыми людьми возник конфликт. В потасовку вмешался ранее незнакомый им житель Ачинска, который проезжал мимо на автомобиле.

Применив насилие, злоумышленники поместили подростков в автомобиль и отняли телефоны. На берегу озера Старица юношей переместили в багажник транспортного средства, которое направилось в сторону деревни Верхняя Чулымка Назаровского района.

Один из потерпевших сумел связаться со своей матерью и сообщить о примерном местонахождении. Злоумышленникам помешала женщина, перегородившая путь их автомобилю своим транспортным средством.

Подозреваемых задержали. Молодые люди были заключены под стражу, а их сообщник находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в покушении на изнасилование и похищении человека.

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