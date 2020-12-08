Новосибирск, , 06:19 — REGNUM Новосибирское управление СКР начало доследственную проверку после появления в сети видео конфликта между сотрудниками пилорамы и журналистами федерального канала. Инцидент произошёл в районе села Каменка Новосибирского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Как утверждает автор ролика, сотрудники деревообрабатывающего предприятия чуть не «убили» журналистов федерального канала РЕН ТВ, — уточнили в ведомстве. — По словам автора ролика, съёмочная группа из Москвы приехала в Новосибирск снимать сюжет о схемах нелегального вывоза сибирского леса за границу, минуя федеральную систему учёта древесины ЛЕС ЕГАИС. Журналисты в роли покупателей провели контрольную закупку, получив доступ к новой серой схеме вывоза леса-кругляка в другие страны под видом готовой мебели».

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».