Артём, Приморский край, , 05:40 — REGNUM В Приморье осудили насильника-педофила почти на 23 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Следствием и судом установлено, что 24 октября 2019 года 31-летний мужчина увидел возле дома по улице Фрунзе в Артёме малолетнюю девочку. Он пошёл за ней и возле гаражей ударил её по голове. После этого затащил ребёнка в безлюдное место за гаражи, где совершил в отношении неё насильственные действия. В этот момент его обнаружили местные жители. Они его держали, пока не приехала полиция.

Многие хотели устроить самосуд на месте.

«Суд назначил ему наказание в виде 22 лет 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ставропольского края признан виновным в изнасиловании и убийстве ребёнка в 2014 году. Решением суда он проведет в колонии 21 год.