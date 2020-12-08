Петропавловск-Камчатский, , 04:02 — REGNUM На Камчатке бывшего руководителя одного из подразделений УМВД по Камчатскому краю обвиняют в получении взятки в сумме два млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: Обвиняемый во взятках экс-начальник тюменской полиции даёт показания в суде

Бывший сотрудник полиции скрыл факт задержания транспортного средства с незаконной рыбопродукцией, а также получил взятку за подмену нерки на гольца и сельдь в меньшем объёме. Взятку полицейскому передал директор рыбодобывающего предприятия. Бывший сотрудник полиции задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Его подельники — заместитель начальника — начальник полиции ОМВД России по Елизовскому району и руководитель отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району содержатся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном районном суде Тюмени рассматривается дело бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова и бывшего директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Валерия Калалба.