Петропавловск-Камчатский, , 03:37 — REGNUM Генерального директора энергоснабжающей компании ОАО «Корякэнерго» обвиняют в мошенничестве. Сумма ущерба от его действий превышает 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: В Марий Эл арестовали главу ИФНС по Йошкар-Оле

В ходе следствия выяснилось, что в 2013 году мужчина искусственно завысил цены на уголь. Разницу в цене он обналичил с помощью физических и юридических лиц, подконтрольных ему. Таким образом было выведено не менее 82 млн рублей. Ещё 26 млн рублей компания получила из краевого бюджета незаконно, опять же по причине того, что цены на уголь были искусственно завышены.

Имущество обвиняемого на сумму более 82 млн рублей арестовано. Сам гендиректор компании находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл предъявлено обвинение 42-летней и.о. начальника Инспекции федеральной налоговой службы по Йошкар-Оле по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По ходатайству следствия женщина заключена под стражу.