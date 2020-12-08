Владивосток, , 03:06 — REGNUM За два дня в Приморском крае утонули три рыбака — спасатели 6 и 7 декабря нашли тела погибших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

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Так, 6 декабря сотрудники полиции обратились с просьбой оказать помощь в поиске утонувшего мужчины 1983 года рождения — он 5 декабря около 21:00 по местному времени провалился под лёд в Лазовском районе, рядом с бухтой Мелководная на полуострове Песчаный. Водолазы обнаружили тело 7 декабря.

В этот же день в МЧС сообщили очевидцы, что рано утро в 300 метрах от берега под лёд провалились двое рыбаков. Тела утонувших подняли из воды в 12:20 и 15:15.

«К поискам привлекались пять человек и четыре единицы техники, от МЧС России четыре человека личного состава и три единицы техники, — пояснили спасатели и в очередной раз предупредили, что жизнь не стоит никакой рыбы, — ваше безответственное поведение может оказаться горем для ваших близких».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в районе поселка Нижний Склад Соликамского городского округа спасатели подняли с семиметровой глубины из Камы автомобиль УАЗ, который ушёл под лёд вместе с водителем.