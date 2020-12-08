Богота, , 02:00 — REGNUM На северо-западе Колумбии при падении автомобиля в пропасть погибли три человека и двое получили ранения. Об этом 7 ноября сообщает радиостанция La FM.

Трагедия произошла вблизи деревни Эль-Силенсио-де-Сан-Луис в восточной части департамента Антиокия.

«Произошла авария на дороге Медельин-Богота, вблизи Эль-Силенсио, после того как автомобиль с пятью пассажирами упал в пропасть. Пожарная служба приняла участие в чрезвычайной ситуации, в результате которой погибли три человека. Двое раненых были доставлены в центры помощи», — приводит радиостанция слова главы департамента по чрезвычайным ситуациям Хайме Энрике Гомеса.

Отмечается, что эта уже второе дорожное происшествие, произошедшее в последние дни в Сан-Луисе. В результате произошедшего недавно столкновения автомобилей в деревне Валлесол ранения получили два человека.

В настоящее время власти устанавливают причины произошедшей трагедии.