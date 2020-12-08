Ставрополь, , 01:42 — REGNUM Массовое ДТП с участием трех легковых и одного грузового автомобиля произошло в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что водитель легковушки двигался в Ставрополь из Минеральных Вод, однако превысил скорость и врезался во едущий впереди грузовик. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы и были госпитализированы. Отмечалось, что среди пострадавших один — ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря два легковых автомобиля столкнулись в Новоселицком районе Ставрополья. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних.

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