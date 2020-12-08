Манила, , 00:13 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы на территории Филиппин, сообщает филиппинский институт сейсмологии и вулканологии.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 38 километрах к северо-востоку от города Прието-Диас. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 30 километров. В институте отметили, что жителям Филиппин следует ожидать афтершоков от землетрясения. Также отмечается, что сейсмособытие не способно нанести ощутимый ущерб людям и инфраструктуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря землетрясение магнитудой 5,4 произошло в провинции Северная Суматра в Индонезии. Его эпицентр находился в 37 километрах к северо-западу от Каро на глубине 131 километр. Пострадавших не было.

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