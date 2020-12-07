Абуджа, , 23:15 — REGNUM Порядка 129 тысяч жителей Нигерии пострадали с начала года от наводнений, сообщает 7 декабря Premium Times.

Число погибших достигло 68. В общей сложности наводнение затронуло почти все нигерийские штаты. Глава Национального управления по чрезвычайным ситуациям Нигерии Мухаммаду Мухаммед заявил:

«Это привело к гибели людей, разрушило дома и смыло сельхозугодья по всей стране, что отрицательно сказалось на продовольственной безопасности».

Между тем в конце октября Gismeteo опубликовало данные, согласно которым только с начала сентября в Нигерии погибли 155 человек и около 25 тысяч были эвакуированы.

Наиболее сильные наводнения произошли в начале октября 2020 года в нигерийских штатах Джигава, Кебби, Квара, Сокото и Замфара из-за разлива рек Бенуэ и Нигер.