Болонья, Италия, , 23:08 — REGNUM Представители властей и работники сельского хозяйства северных регионов Италии в понедельник, 7 декабря, приступили к предварительным подсчетам ущерба от стихии, обрушившейся на регион в минувшие выходные, 5−6 декабря.

Ливни, приведшие к затоплению участков земли, размытию дорог, уничтожению заметной части будущего урожая, «обойдутся» регионам во многие миллионы евро, отметили советники глав регионах в своих комментариях.

Самый сильный удар стихии пришелся на регион Эмилия-Романья (Болонья).