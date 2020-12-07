Йошкар-Ола, , 22:52 — REGNUM В Марий Эл предъявлено обвинение 42-летней и.о. начальника Инспекции федеральной налоговой службы по Йошкар-Оле по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По ходатайству следствия женщина заключена под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, являясь начальником налоговой, женщина обратилась через посредников к директору одного из ООО с просьбой передать ей взятку в размере более 1 млн рублей за совершение в пользу компании и её главы действий, которые входили в перечень служебных обязанностей, а также бездействия в адрес общества. В рамках уголовного дела преследуются пять человек, четверо из которых являются посредниками в передаче взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне прошлого года в Туве было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в отношении бывшего руководителя налоговой службы. По версии следствия, в апреле 2018 года бывший замгендиректора ООО «Лунсин» и бывший руководитель управления ФНС России по Туве устно договорились о сокрытии факта уклонения компании от уплаты налога на прибыль за 2017 год в размере более 690 млн рублей за взятку в сумме свыше 15 млн рублей.