Дзержинск, Нижегородская область, , 22:11 — REGNUM Пожар, в 25-этажном жилом доме в Дзержинске Нижегородской области потушен, сообщает администрация города.

Огонь вспыхнул на 16-м этаже здания, расположенного на улице Циолковского. Из дома эвакуировали 68 человек, в том числе 16 детей. Возгорание тушили 48 человек, было задействовано 12 единиц техники.

Пожарные завершают проливку места горения и в ближайшее время жильцов начнут впускать в квартиры, расположенные до 16-го этажа.

Информации о жертвах не поступала, площадь возгорания уточняется.

«У жилого дома развернут оперативный штаб, дежурят скорые, полиция, кинологи с собаками. На место прибыл глава Дзержинска Иван Носков. Жильцов дома обеспечивают питанием. На месте находятся 4 автобуса, в которых люди могут согреться. При необходимости для размещения жильцов, эвакуированных из дома, подготовлен детский лагерь», — сообщают местные власти.