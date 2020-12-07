Лондон, , 22:10 — REGNUM Новейший авианосец военно-морского флота Британии HMS Prince of Wales вышел из строя прямо в порту приписки Портсмут, сообщает 7 декабря газета Sun.

Авианосец ВМС Великобритании Prince of Wales Defenceimagery.mod.uk

По утверждению издания, ЧП на борту авианосца произошло еще в октябре текущего года.

Из-за него недавно сданный военным корабль нуждается в ремонте сроком не менее полугода.

Причиной этого стало затопление машинного отделения, произошедшее из-за аварии пожарного водопровода.

В машинное отделение и его электротехнические отсеки поступили тонны воды. Электрооборудование корабля оставалось в воде не менее суток.

Причина аварии до сих пор не выяснена, но уже известно, что ремонт новейшего авианосца обойдется в крупную сумму и продлится как минимум до мая 2021 года.

Официальных подтверждений этой информации нет.

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