Таганрог, Ростовская область, , 00:06 — REGNUM Информация о том, что воздушный командный пункт Ил-80, известный как «самолёт Судного дня» (воздушный командный пункт на случай войны), обокрали в Таганроге, вызвало возмущение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 7 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"На данный момент эти самолёты представляют из себя, по сути дела, откровенный хлам. СЛГ у них закончился, ремонту не подлежат. В лихие 90-е стояли и гнили без проветривания и без обслуживания. Базирование у этих бортов только одно. Без вариантов. Если борт оказался в Ростове, то, скорее всего, самолёт выведен из эксплуатации и находится на «хранении». А это значит, подготовлен к распиливанию. Хотя уместно было бы передать его в Центральный музей Военно-воздушных сил», — поделился мнением пользователь «Д».

Многие комментаторы оказались действительно возмущены данной новостью. Люди потребовали наказать охрану территории, на которой располагался самолёт.

«Странно и возмутительно, что особо важный стратегический объект не обеспечен круглосуточной охраной. Понадеялись на бумажные этикетки и проволочки с пломбами? Это обычная халатность и безответственность. Очевидна вина службы безопасности аэродрома и министерства обороны, которому принадлежит самолет. Подобные инциденты недопустимы. Должностные лица, ответственные за обеспечение сохранности военной техники, должны быть привлечены к строгой ответственности», — написал Михаил С.

Некоторые предположили, что к краже имеют отношения те, кто обладает доступом на территорию хранения, где располагался борт.

«В России до и более спецслужб, а воруют и, видимо, будут дальше воровать. Может, воруют свои? Поэтому так плохо с охраной госсобственности?», — задаётся вопросом Валерий Б.

Нашлись и те, кто не стал остро реагировать на ситуацию. Данные граждане отметили, что воровство присуще всем странам мира и удивляться случившемуся не стоит.

«Да это думаю везде так, не только в нашей стране, но так как живу в Российской Федерации, в основном вижу это здесь. Воруют все. Всё что не так лежит, вынесут. На заводе, на рынке, в магазине, в больнице, в школе. Везде. Кто-то ворует деньги из бюджета, кто-то прёт домой фасовочные пакеты из супермаркета. Размер украденного зависит не только от должности, но в массе она влияет на размер», — написал А. Кузьмин.

Напомним, 7 декабря стало известно о том, что в Таганроге обокрали воздушный командный пункт Ил-80, известный как «самолёт Судного дня».