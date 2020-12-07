Ростов-на-Дону, , 21:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону коммунальные службы устраняют последствия аварий, превративших улицу Туполева и переулок Днепровский в каток. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 7 декабря.

По информации властей, аварии на водопроводных сетях были оперативно ликвидированы. Однако из-за морозов образовались наледи. На дороги вышла спецтехника, проезжие части под контролем дорожных служб обрабатывают пескопастой и солью.

ИА REGNUM сообщало, что о последствиях коммунальных аварий в Первомайском районе Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях очевидцы.

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