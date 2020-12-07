Ижевск, , 21:07 — REGNUM Недалеко от центрального автовокзала Ижевска по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны двое местных жителей 1997 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

В рюкзаке одного из задержанных в ходе личного досмотра полицейские обнаружили несколько свертков с наркотическим веществом общей массой более 1,5 кг.

Установлено, что молодые люди являются закладчиками интернет-магазина, наркотики они забрали в лесополосе на территории Московской области, а затем автобусом привезли запрещенные вещества в Ижевск, планируя сбыт бесконтактным способом. В квартире одного из наркокурьеров были обнаружены фасовочные материалы, электронные весы, банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере»). Задержанные помещены под стражу. Отмечается, что за данные преступления им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае по подозрению в незаконном сбыте наркотиков задержали 18-летнего неработающего жителя Ижевска. Он был задержан в лесопосадке по улице Ленина при попытке сбыта наркотиков бесконтактным способом. У молодого человека было изъято несколько свертков с синтетическим наркотическим средством. В дальнейшем было обнаружено два тайника, оборудованных подозреваемым в лесопосадке.