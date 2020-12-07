Саранск, , 20:40 — REGNUM В Саранске после аварии на сетях теплоснабжения в районе перекрестка улиц Косарева и Лихачева подача тепла в дома возобновилась вечером 7 декабря. Об этом сообщает администрация Саранска.

Утром врио главы республики Артём Здунов провёл оперативное совещание, на котором авария обсуждалась с участием представителей Минжилкомхоза и администрации Саранска. Руководитель региона дал поручение привлечь все необходимые силы и средства для устранения повреждения и подачи тепла в кратчайшие сроки. Затем он лично выехал на место происшествия, где обсудил проблему с главой Саранска Петром Тултаевым и представителями ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс».

В настоящее время продолжается подача теплоносителя в жилые дома микрорайона Химмаш, а также на объекты социальной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, порыв на теплотрассе произошел в 5:55 мск 7 декабря. Без теплоснабжения остались около 130 зданий в северо-восточной части Саранска. В частности, подача теплоносителя была приостановлена в 121 многоквартирном жилом доме, трех школах, четырех детских садах, одной больнице и шести административных зданиях.

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