Анкара, , 17:53 — REGNUM В районе Чанкая в Анкаре найдено тело российской гражданки Веры Чикаревой (35 лет), пишет 7 декабря Sabah.

Как уточнили в полиции, смерть могла наступить в результате несчастного случая, в частности — падения по неосторожности. Высказывается версия, что Чикарева ударилась головой о подоконник при падении, которое произошло на фоне опьянения.

Ведётся расследование случившегося, полиция знакомится с записями с видеокамер наружного наблюдения в доме проживания Чикаревой.

Добавим, что тело было обнаружено через неделю после того, как женщина вошла в квартиру и заперлась там: это было 30 ноября. На улицу она больше не выходила.