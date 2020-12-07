Рязань, , 17:09 — REGNUM Тела 30-летней женщины и 34-летнего мужчины обнаружены в салоне автомобиля на грунтовой дороге у села Высокое Сараевского района Рязанской области. Молодой человек с охотничьим ружьём пытался возобновить отношения с бывшей возлюбленной, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, пара на протяжении длительного времени проживала совместно, а в конце августа 2020 года рассталась. Мужчина предпринимал неоднократные попытки восстановить отношения, регулярно звонил женщине, контролировал её перемещения и круг общения. Поздним вечером 30 ноября он подкараулил бывшую возлюбленную в её автомобиле на грунтовой дороге, выстрелил в неё, а затем покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело.