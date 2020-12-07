Бишкек, , 16:43 — REGNUM В столице Киргизии арестовали иностранца, пытавшегося ограбить банк при помощи игрушечного пистолета. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в правоохранительных органах.

Ворвавшийся в здание финансового учреждения неизвестный молодой человек угрожал банковским работникам оружием и требовал отдать ему деньги, но получив отказ, убежал.

В милиции отмечают, что по словам представителя банка, преступник «говорил на непонятном языке».

Через несколько дней личность неудавшегося грабителя была установлена — им оказался 22-летний гражданин Пакистана, у которого во время задержания изъяли два игрушечных пистолета.