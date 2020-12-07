Астрахань, , 16:40 — REGNUM Грузовой теплоход «Пармис» сел на мель в Астраханской области, сообщает 7 декабря региональное управление МЧС.

Авария произошла на 50-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК).

Теплоход, приписанный к иранскому морскому порту Энзели, следовал из порта Астрахани в порт Амирабад и встал на мели на реке Бахтемир в районе поселка Федоровка.

Иранское судно загружено зерном, на его борту 11 человек. Корпус судна не поврежден, загрязнения акватории не наблюдается.

Готовится операция по снятию судна с мели с помощью теплохода «Георгий Седов».

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