Белгород, , 17:05 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения на пограничный наряд нарушителями на российско-украинском участке государственной границы возбуждено в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе СК РФ. В ходе перестрелки один из злоумышленников был ликвидирован.

Попытка нарушения государственной границы тремя вооруженными лицами была пресечена пограничниками 3 декабря 2020 года. На требование командира остановиться нарушители открыли огонь. Российские военнослужащие ответным огнём ликвидировали одного из нападавших. При себе у него находились автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности». Допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.

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