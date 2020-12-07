Нижний Новгород, , 16:37 — REGNUM В Нижнем Новгороде из школы №22 в срочном порядке эвакуировали 700 учащихся и 20 преподавателей. Об этом сообщили в главном управлении министерства чрезвычайных ситуаций по Нижегородской области. Эвакуация была объявлена сегодня, 7 декабря, около 10:55 по местному времени.

При этом дети и учителя покинули здание школы еще до приезда спасателей, успев надеть верхнюю одежду. Как сообщают местные СМИ, после эвакуации их разместили расположенном неподалеку другом учебном заведении — в школе №42.

По неофициальной информации, учащихся и сотрудников нижегородской школы эвакуировали из-за угрозы террористического акта.