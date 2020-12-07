Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM В Петербурге 14-летнему школьнику, которому взрослый мужчина сломал руку во время конфликта, понадобилась операция. Об этом 7 декабря рассказали в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по имеющимся данным, 5 декабря на детской площадке во дворе дома 70 на проспекте Просвещения у подростка произошел конфликт с учащимся четвертого класса. После чего отец последнего вмешался в происходящее и применил физическую силу в отношении подростка.

Как уточнили в аппарате детского омбудсмена, ребенок был доставлен 5 декабря в учреждение здравоохранения c переломом руки, где был успешно прооперирован.

«На текущие сутки состояние ребенка удовлетворительное, получает все необходимое лечение», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который применил насилие в отношения ребенка. Он дал свои объяснения полиции. Выяснилось, что он является уроженцем Узбекистана, состоит в браке, имеет двух детей, официально не трудоустроен, проживает по месту регистрации.

«Проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, следственными органами СК России по Санкт-Петербургу инициирован вопрос о принятии к своему производству материала доследственной проверки по факту причинения телесного повреждения подростку. В ходе проведения проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение.

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