Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM Коммунальные аварии превратили улицу Туполева и переулок Днепровский в Ростове-на-Дону в каток. Об этом сообщили горожане в социальных сетях, подтвердив произошедшее фотоснимками и видео.

«Дорогу залило водой из-за прорыва коммуникаций. Кто планирует там быть — имейте в виду. Та же самая беда и на Днепровском. Там уже всё заледенело, и машины не могут проехать без посторонней помощи», — пишут участники паблика «Ростов главный».

ИА REGNUM напоминает, что об ухудшении погодных условий ранее предупреждали спасатели. Так, например, в восточной части Азовского моря возможно обледенение судов.