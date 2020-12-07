Самара, , 15:31 — REGNUM Подозреваемых в хищении дизельного топлива задержали в Самарской области. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в полицию обратилось руководство сельскохозяйственных предприятий Кошкинского района с заявлениями о кражах дизельного топлива. В течение двух месяцев сотрудники правоохранительных органов зафиксировали пять хищений топлива с различных аграрных предприятий. При этом все кражи происходили по ночам, а злоумышленники свободно проникали на территорию предприятий и похищали дизтопливо.

Отмечается, что вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого 31-летнего жителя Волгоградской области. Мужчина ранее был судим за имущественные преступления. Он приехал в Самарскую область на заработки. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого.

Следователи считают, что фигуранты уголовного дела проникали на территорию сельхозпредприятий на личной автомашине и сливали со стоящей техники дизтопливо, которое сбывали. При этом деньги в сумме около 60 тыс. рублей они потратили на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Расследование дела продолжается.

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