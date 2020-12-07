Джокьякарта, Индонезия, , 15:23 — REGNUM Группа ВВС Индонезии проводит расследование, чтобы выяснить причину крушения учебно-тренировочного самолета KT-1B Wong Bee на авиабазе в Джокьякарте 7 декабря 2020 года, сообщает Kompas.

«Причина крушения всё ещё выясняется», — говорится в заявлении ВВС Индонезии.

Известно, что во время аварии никто не пострадал. Два пилота в настоящее время проходят лечение в центральном госпитале ВВС Индонезии.

Напомним, самолет KT-1B Wong Bee потерпел крушение во время тренировки. Самолет разбился при попытке приземлиться на взлетно-посадочную полосу.